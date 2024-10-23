TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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