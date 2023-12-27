TBMM Başkanı Kurtulmuş: "TBMM bütünüyle bu meşru ve hukuki mücadele içerisinde Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde PKK terörü, PYD terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı amansız, amasız fakatsız bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu anlamda da milletimizi temsil eden TBMM bütünüyle bu meşru ve hukuki mücadele içerisinde Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bugün Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler Paşamızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin sebebi kahraman askerlerimizin şehadeti üzerine milletçe yaşamış olduğumuz derin üzüntü içerisinde taziyelerimizi Sayın Bakanımızın şahsında bütün Türk Silahlı Kuvvetlerimize iletmektir. Allah rahmet eylesin, milletçe içimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Günler geçtikçe bu acımız daha da derinleşiyor. Milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu haklı ve meşru müdafaasında bu mücadelesinde yanında olduğumuzu ifade etmek, hem taziyelerimizi bildirmek hem de Türk Silahlı Kuvvetlerimize Türkiye Büyük Millet Meclisinin desteğini ifade etmek için buradayız. Allah rahmet eylesin. Kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Onları dün itibarıyla Rahmeti Rahmana uğurladık. Hazreti Peygamberimize komşu olmalarını temenni ediyoruz, dua ediyoruz."

"TBMM bütünüyle bu meşru ve hukuki mücadele içerisinde Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır"

Türk milletinin terör örgütlerine karşı verilen mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, " Türkiye hain bir çetenin, hain bir terör örgütünün ve sadece birkaç bin kişiden müteşekkir terör örgütü değil, onların arkasındaki, onları destekleyen; lojistik, istihbari, askeri, siyasi her türlüğü desteği veren şer odaklarına karşı bir mücadele vermektedir. ve bu mücadelede de mutlaka ve mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kazanacaktır. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde PKK terörü, PYD terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı amansız, amasız fakatsız bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ordumuzun yanında olmak, güvenlik güçlerinin yanında olmak milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir. Bu anlamda da milletimizi temsil eden TBMM bütünüyle bu meşru ve hukuki mücadele içerisinde Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır" dedi.

"Arkasında kim olursa olsun, bunlara kim silah verirse versin, kim siyasi destek sağlarsa sağlasın, kim askeri, lojistik, istihbari destek sağlarsa sağlasın sonunda kazanan Türk milleti olacaktır, devletimiz olacaktır."

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırıların saldırıdan ibaret olmadığını aktaran Kurtulmuş, "Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz, bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır önce koskoca Osmanlı cihan devletini birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan, ondan sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar. ve bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı olarak, bir unsuru olarak kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar. Bu anlamda oynanan oyunun farkındayız, orta doğudaki gelişmeleri hep beraber görüyoruz. Bu bölgenin daha fazla dağılmasının, parçalanmasının, bölünmesinin senaryosu olan bu terör siyasetinin sona erdirilmesi için Türkiye olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz ve Allah'ın izniyle mutlaka kazanacağız. Biz bu oyunu bozacağız. Arkasında kim olursa olsun, bunlara kim silah verirse versin, kim siyasi destek sağlarsa sağlasın, kim askeri, lojistik, istihbari destek sağlarsa sağlasın sonunda kazanan Türk milleti olacaktır, devletimiz olacaktır. ve Allah'ın izniyle bu hainleri ve bu hainlerin arkasındaki hain planları darmadağın ederek bu bölgenin sulh ve selamet içerisinde olmasını hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.