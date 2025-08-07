Kurtulmuş: 'Bu Süreç Müzakere Değil' - Son Dakika
Kurtulmuş: 'Bu Süreç Müzakere Değil'

07.08.2025 13:48
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM'de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir" dedi.

TBMM'de, " Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni" gerçekleştirildi. TBMM Şeref Holünde düzenlenen törene, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun milletvekilleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk milleti 19 Mayıs'ta bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde asil milletimizin cesareti ve asaletiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalmıştır. Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalemiz çok kısa sürede ülkemizin dört bir yanına umut ve direniş olmuştur. Milletimizin topyekün cesaret ve fedakarlığıyla yürütülen Milli Mücadelemiz askeri ve diplomatik başarısına müteakip Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlanmıştır" diye konuştu.

Bakanı Güler'in ardından konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Özellikle geçmiş bir hakkın teslimiyle ilgili yaptığımız bu törenin, bizler için ne kadar fevkalade değerli anlamlı ve duygulu bir tören olduğunun altını çizmek isterim. Samsun bizim kurtuluş mücadelemizin sembol şehirlerinden birisi, istiklal ateşinin yakıldığı en önemli merkezlerden birisi. 1924 yılında o dönem Meclisimizin Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal tarafından tevdi edilen bu Berat'ın 101 yıl sonra bugün verilecek olması bizim için de fevkalade önemli. Bu berat vesilesiyle Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını ve bu mücadeleye Samsun'dan destek veren başta Mavnacılar Loncası olmak üzere isimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz nice kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bizim milletimizin tarihin hiçbir sayfasında, hiçbir safhasında durduğu, duraksadığı, geri adım attığı ve hedefinden vazgeçtiği görülmemiştir. Dolayısıyla tam bir asır önceki şartları düşünün. Bugün burada konuşmak kolay. Bu imkanlar içerisinde geçmişi değerlendirmek kolay" dedi.

Bir asır evvelki tablonun birebir benzerinin yaşandığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Yine bölgemiz ve dünya önemli çatışmalara gerilimlere sahne olmaktadır. Özellikle dünyanın en önemli olaylarının hepsi Türkiye'nin etrafında cereyan etmektedir. ve bir takım istikrarsızlık unsurları, doğrudan Türkiye'yi etkilemektedir. Bu çerçevede diyoruz ki o dönemden kazandığımız bu mirası bugünü okumak içinde önemli bir ders olarak kullanmak zorundayız. Bunun en başında iç cephemizi tahkim etmek içerdeki farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek milli hedefler etrafından birleşme beceresini gösterebilmek en önemli özelliğimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"TBMM'de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir"

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen süreç hakkında değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "TBMM'de başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir. Az evvel sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi terör örgütün kendisini fesih etme kararından sonra ortaya çıkan yeni durumun değerlendirilmesi bu adımda TBMM çatısı altında atılabilecek adımların tavsiye ve tespit edilerek TBMM Genel Kurulu'na sunulmasıdır. Bu çerçevede terör örgütü ile ortak bir müzakere çerçevesinde değil tam tersine terörsüz Türkiye'nin sağlanabilmesi için terör örgütünün feshi le başlayan sürecin yeniden değerlendirilmesidir. Terörsüz bir bölge terörsüz bir Türkiye demektir. Bu süreç içerisinde her bir şehidimizin anısı ve acısı yolumuzu aydınlatan bir ışık olacaktır. Şehitlerimizin hatırasına sonuna kadar saygılı olunacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Güler tarafından İstiklal Madalyası ve Beratı takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

