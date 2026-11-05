TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde gecikme olmadığını söyledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde gecikme olmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin her şeyin vaktinde ve süreci içerisinde ilerlediğini, hiçbir gecikmenin söz konusu olmadığını söyledi. Kurtulmuş, süreçte gecikme olmadığını vurguladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye) Her şey vaktinde, süreci içerisinde ilerliyor. Hiçbir gecikme söz konusu değil"
Kaynak: AA
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