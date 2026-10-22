TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin tıkır tıkır işlediğini söyledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin tıkır tıkır işlediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin tıkır tıkır işlediğini ve hiçbir şeyin geç kalmadığını söyledi. Kurtulmuş, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini, bir diğerine ödev vermeye kalkmamasını istedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye) Tıkır tıkır işliyor hiçbir şey geç kalmıyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, bir diğerine ödev vermeye kalkmasın"
Kaynak: AA
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