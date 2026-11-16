TBMM Başkanı Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı: - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı:

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- "(İzleme komisyonu) İki parti kaldı. Bu hafta içerisinde onlarla da görüşmeleri tamamladıktan sonra sayısı, şekli, çalışma prensiplerini en kısa zamanda ortaya koyarak ümit ediyorum ki izleme komisyonunun çalışmalarını başlatacağız" "(Terörsüz Türkiye) Süreç kendi mecrasında olumlu bir şekilde ilerliyor. Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde örgütün silahlarını bıraktığı teyit edilir ve ondan sonra yeni bir safhaya daha geçilmiş olur"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulacak izleme komisyonuna ilişkin, "İki parti kaldı. Bu hafta içerisinde onlarla da görüşmeleri tamamladıktan sonra sayısı, şekli, çalışma prensiplerini en kısa zamanda ortaya koyarak ümit ediyorum ki izleme komisyonunun çalışmalarını başlatacağız." dedi.

Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Parlamenter Toplantısı'nın ardından TRT Haber'de soruları yanıtladı.

COP31'in önemine vurgu yapan Kurtulmuş, "Fevkalade güzel bir organizasyon oldu. Binlerce insan katıldı. Neredeyse milyona yakın ziyaretçisinin olduğu bir organizasyondan bahsediyoruz. Geçen hafta Liderler Zirvesi yapıldı. Şimdi bakanlar zirveleri yapılıyor. Bugün de burada özel bir oturum gerçekleştirdik, hala toplantılar devam ediyor." diye konuştu.

Parlamenter Toplantısı'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, toplantıda "iklim siyaseti" konusunda küresel ölçekte yapılabilecek işleri tartıştıklarını belirterek, "Çok sayıda parlamento başkanı, parlamentoların başkanvekilleri katıldı. Ayrıca 237 milletvekili bu toplantıya iştirak etti. Yine parlamentoları temsil eden uzmanlar da bu toplantının içerisinde yer aldı. Güzel bir organizasyon olan COP'un içerisinde ayrı bir zirve Parlamenter Zirve oldu. Çünkü ne kadar karar alınırsa alınsın bu kararların uygulanma alanları parlamentolar." ifadelerini kullandı.

"COP31'de emeği geçen, başta başkanlığını yürüten Murat Kurum kardeşim olmak üzere ve hepsinin ötesinde Türkiye'nin iklim siyasetine vizyonuyla, 2053 Net Sıfır Emisyon vizyonuyla çığır açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum." diyen Kurtulmuş, toplantının düzenlenmesinde Türkiye'nin başarısına dikkati çekti. Kurtulmuş, "İnsanın kendi ülkesinin bu kadar başarılı olmasını görmek hakikaten göğsünü kabartıyor. Çok büyük bir iftihar içerisindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu yıl düzenlediği uluslararası organizasyonlardan bahseden Kurtulmuş, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, 'benim' diyen Avrupa ülkesi bu organizasyonlardan sadece bir tanesini bir yıl içerisinde ancak yapar. Biz bu yıl içerisinde böyle 7-8 tane çok büyük organizasyonu, dünya ölçeğinde organizasyonu gerçekleştirdik. Bütün organizasyonlarda emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantının açılışındaki konuşmasında yer verdiği "Gazze ve zeytin ağaçları" konusu ile "İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım politikasını" değerlendirmesinin istenmesi üzerine Kurtulmuş, zeytin ağacının öneminin altını çizerek, şunları söyledi:

"Siz şu çifte standarda bakar mısınız? Bir tarafta dünya zeytini barışın sembolü olan bir ağaç olarak kabul ediyor, bir taraftan Filistinlilerin can damarı, can suyu olan oradaki zeytin ağaçlarını kökünden sökülüp atılması, bazılarının kesilmesi... Bu canavarca duyguyla tabiatı öldürmektir. Böylesine büyük bir vahşeti işleyen İsrail'in bu soykırımlarına karşı maalesef bazı ülkeler sessiz kalıyor. Uluslararası camia bir yaptırım uygulayamıyor. Buna dikkat çekmek lazım."

Kurtulmuş, İsrail'in soykırımının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını ifade ederek, "Bütün Filistin topraklarında gerçekten insanlığa karşı işlenmiş suçların en bariz, en görünür, hiç görmeyenin bile gözüne sokulan bir insanlık suçu. Bu zeytin ağaçlarının kesilmesi meselesi bu soykırımdan geriye kalacak en trajik hatıralardan birisidir. Biz bölgenin halkları olarak, Filistinliler olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz zeytin ağacına gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci ile Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"nun hangi aşamada olduğu sorusuna Kurtulmuş, "Süreç kendi mecrasında olumlu bir şekilde ilerliyor. Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde örgütün silahlarını bıraktığı teyit edilir ve ondan sonra yeni bir safhaya daha geçilmiş olur." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, izleme komisyonu hakkında Meclis'teki ziyaretlerine de değinerek, "İki parti kaldı. Bu hafta içerisinde onlarla da görüşmeleri tamamladıktan sonra sayısı, şekli, çalışma prensiplerini en kısa zamanda ortaya koyarak ümit ediyorum ki izleme komisyonunun çalışmalarını başlatacağız." dedi.

Kaynak: AA
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