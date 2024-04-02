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TBMM Başkanı Kurtulmuş: '1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır' - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: '1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleriyle iftar yaptığı etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1921 Anayasası'nda olduğu gibi katılımcı ve güçlü bir anayasa yapma imkanının bu Meclis'te olduğunu belirtti. Kurtulmuş, 1980 ve 1960 darbelerinin etkisini taşıyan Anayasa'dan sivil siyasetin kurtulma vaktinin geldiğini söyledi.

02.04.2024 23:23
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleriyle TBMM Şeref Holü'nde iftar yaptı. İftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, eski Meclis Başkanları, milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş iftarda yaptığı konuşmada, iki konuya vurgu yaptı. Kurtulmuş, TBMM önünde iki önemli konu olduğunu belirterek, bunların iç tüzük ve anayasa olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Bu Meclisin yani Cumhuriyetin ikinci asrı olan Türkiye yüzyılının ilk Meclisi olan ikinci görevi ise yeni, çağdaş, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasa yapmak mecburiyetidir. Türkiye'nin 150 yıllık tarihi içerisinde hep birilerinin kendini üstte gördüğü, ülke yönetme yetkisini, kendisinde gördüğü, bu çerçevede anayasayı yapmayı millete bırakmadığı kendilerinin yaptığı darbe ürünü Anayasalarla yönetilmiştir. Şimdi tekrar 1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır. Artık kaç kere değiştirilirse değiştirilsin 1980, 1960 darbelerinin o karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan Anayasa'dan sivil siyasetinin kurtulma vakti gelmiştir" dedi.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: '1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş: '1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır' - Son Dakika
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