TBMM Başkanı Kurtulmuş: "1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır"
ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleriyle TBMM Şeref Holü'nde iftar yaptı. İftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, eski Meclis Başkanları, milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş iftarda yaptığı konuşmada, iki konuya vurgu yaptı. Kurtulmuş, TBMM önünde iki önemli konu olduğunu belirterek, bunların iç tüzük ve anayasa olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Bu Meclisin yani Cumhuriyetin ikinci asrı olan Türkiye yüzyılının ilk Meclisi olan ikinci görevi ise yeni, çağdaş, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasa yapmak mecburiyetidir. Türkiye'nin 150 yıllık tarihi içerisinde hep birilerinin kendini üstte gördüğü, ülke yönetme yetkisini, kendisinde gördüğü, bu çerçevede anayasayı yapmayı millete bırakmadığı kendilerinin yaptığı darbe ürünü Anayasalarla yönetilmiştir. Şimdi tekrar 1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır. Artık kaç kere değiştirilirse değiştirilsin 1980, 1960 darbelerinin o karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan Anayasa'dan sivil siyasetinin kurtulma vakti gelmiştir" dedi.
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