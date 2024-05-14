Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüştü.

Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile makamında görüştü. Kurtulmuş görüşmede Rusya Ukrayna savaşının ağır bedelleri olduğunu belirterek, "Bir an önce Rusya Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün temin edilerek savaşın sonlandırılması, kalıcı onurlu barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz. Ukrayna içinde yerel halklar yasasının çıkarılması bu halklara verilen haklar bizim için önemli. Ukrayna hükümetine teşekkür ediyoruz. Sadece Kırımın ilhakı değil, Ukrayna'nın doğusunun Rusya tarafından hukuksuz şekilde ilhak edilmesinin hiçbir şekilde tanımadığımızı her platformda ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Stefanchuk, barışı doğru tanımlamanın gerektiğini belirterek, "Sağlanacak barış adil ve sürdürülebilir olmalıdır. Biz kendi barış formülümüzü oluşturduk. Bu anlamda Barış Zirvesi düzenlenecek. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Zirvesi'ne davetimizi kabul edip bizzat teşrif edecektir" şeklinde konuştu.