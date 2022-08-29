TBMM Başkanı Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

29.08.2022 17:20
TBMM Başkanı Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "30 Ağustos 1922'de gerçekleşen bu büyük destansı zaferin 100. yıl dönümü, şanlı bayrağımızın altında vatanımızı ve milletimizi yüceltme gayretiyle hedefimize yürürken gururumuzu ve kıvancımızı tazelemektedir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "30 Ağustos 1922'de gerçekleşen bu büyük destansı zaferin 100. yıl dönümü, şanlı bayrağımızın altında vatanımızı ve milletimizi yüceltme gayretiyle hedefimize yürürken gururumuzu ve kıvancımızı tazelemektedir." ifadelerini kullandı.

Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün, tarihin en önemli dönüm noktası olan Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Şentop, 30 Ağustos 1922'de, Mustafa Kemal Paşa komutasında bir ölüp bin doğan asker, sivil, kadın, erkek, çocuk ayırt etmeksizin bütün kahramanların siper siper bayraklaştığı büyük zaferin, milletin geçmişten aldığı mirasla geleceğe yürüyüşündeki kararlılığının ve iradesinin en somut nişanesi olduğuna dikkati çekti.

Şentop, "26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'da kahraman ordumuz, amansız bir takiple düşmanı Anadolu'dan söküp atarak, 9 Eylül 1922'de İzmir'de kati zaferini ilan etmiştir. Milletimizin vatan topraklarından atılıp, tarihten silinmek istendiği bir dönemde dahiyane askeri bir planla kazanılan Başkumandanlık Meydan Muharebesi zaferi, esasen milletimizin tam bağımsızlık irade ve inancının zaferidir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, sürdürdüğü milli mücadeleyi zaferle taçlandırarak Anadolu'nun ebediyen vatanımız olduğunu dost-düşman herkese göstermiştir. Milletimizin ebedi istiklalini kazandığı gün olarak tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos, sadece milletimiz için değil, emperyalizmin boyunduruğundaki bütün mazlum milletler için umut olmuştur.

Bu zafer gününde bir hususu tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bugün bazı komşularımızın, bir asır önce yaptıklarına benzer hatalara düştüklerini gözlemliyoruz. Komşularımızın hayalperest siyasetçileri, dün olduğu gibi bugün de bazı emperyalist ülkelerin ardına saklanarak Türkiye'ye karşı düşmanca açıklamalar yapıyorlar. Uluslararası hukuka aykırı taleplerini emperyalistlerin desteğiyle gerçekleştirebileceklerini zannediyorlar.

Onlara tavsiyem; bir asır önceki trajedinizi unutmayın. Eğer unutursanız, bugün de akıbetiniz aynı ve belki daha kötü olacaktır. Biz, komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz; sorunlarımızı uluslararası hukuk çerçevesinde, diplomatik yollarla çözme taraftarıyız ama bunu zayıflık olarak kabul ediyorlarsa bilsinler ki vatanımız için yapabileceklerimizin sınırı yoktur. Unutmasınlar ki tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır. 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen bu büyük destansı zaferin 100. yıl dönümü, şanlı bayrağımızın altında vatanımızı ve milletimizi yüceltme gayretiyle hedefimize yürürken gururumuzu ve kıvancımızı tazelemektedir."

30 Ağustos'un 100. yılının, gelecek nice 100 yılların müjdesi olduğunu vurgulayan Şentop, "Başta bağımsız Türkiye fikriyle tarihimize altın sayfalar ekleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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