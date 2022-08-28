TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycanlı mevkidaşına 'Laçin' tebriği - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycanlı mevkidaşına 'Laçin' tebriği

28.08.2022 13:12
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycanlı mevkidaşına 'Laçin' tebriği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüşüp, Laçin'in Azerbaycan tarafından teslim alınmasını tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüşüp, Laçin'in Azerbaycan tarafından teslim alınmasını tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli mevkidaşım Sahibe Gafarova ile görüşerek, Laçin şehrinin Azerbaycan birliklerince teslim alınmasından duyduğumuz memnuniyeti ve tebriklerimizi kendilerine ilettim. Türkiye, her haklı davasında ebediyete kadar Azerbaycan'ın yanındadır" dedi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycanlı mevkidaşına 'Laçin' tebriği - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycanlı mevkidaşına 'Laçin' tebriği - Son Dakika
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