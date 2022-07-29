TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a taziye telefonu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a taziye telefonu

29.07.2022 17:41
TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'ı telefonla arayarak, annesi Ayten Öztrak'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a taziye telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a taziye telefonu - Son Dakika
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