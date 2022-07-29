TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'ı telefonla arayarak, annesi Ayten Öztrak'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
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