"Milli Mücadele'mizin zaferle taçlandığı, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşu için yüreğini, canını ortaya koyan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyorum."

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olduğunu anımsattı. Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika

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