TBMM Başkanı Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

09.09.2022 17:06
TBMM Başkanı Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olduğunu anımsattı. Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'mizin zaferle taçlandığı, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtuluşu için yüreğini, canını ortaya koyan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmetle anıyorum."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı - Son Dakika
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