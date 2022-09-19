TBMM Başkanı Şentop'tan, Kırgızistan ve Tacikistan'a "diyalog" çağrısı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Kırgızistan ve Tacikistan'a "diyalog" çağrısı

19.09.2022 19:04
TBMM Başkanı Şentop'tan, Kırgızistan ve Tacikistan'a "diyalog" çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ile Tacikistan Meclis Başkanlarıyla görüşerek, iki ülke arasındaki (sınır çatışması) gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ile Tacikistan Meclis Başkanlarıyla görüşerek, iki ülke arasındaki (sınır çatışması) gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu.

???????TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Turdumamatoviç Mamıtov ve Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerinde, çatışmalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini ileten Şentop, iki ülke arasındaki gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi temennisini dile getirdi.

Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Şentop, "Çatışmalar, gerginlikler, buna bağlı olarak ekonomiyle ilgili ortaya çıkan farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığımız, sorunlarımızı çözmek için sükunet ve aklıselime ihtiyaç duyulan böyle günlerde, kardeşler olarak aramızdaki istişarelerin önemli olduğuna inanıyorum. Dost ve kardeş, komşu iki ülke arasındaki bu gerginliğin bir an önce diyalog yoluyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan, Kırgızistan ve Tacikistan'a 'diyalog' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan, Kırgızistan ve Tacikistan'a "diyalog" çağrısı - Son Dakika
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