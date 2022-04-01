TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması

01.04.2022 23:44
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayının, bütün mazlum coğrafyaların acılarının dinmesine, her kıtada, her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan ayının, bütün mazlum coğrafyaların acılarının dinmesine, her kıtada, her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olmasını temenni etti.

Şentop, ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maddi ve manevi arınmanın, sabrın, şükrün, paylaşımın, bir ve beraber olmanın adı; mübarek ramazan ayına erişmenin milletçe mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı şerifin Allah'a koşulsuz şükretmeye ve ona yaklaşmaya vesile olmasını, ramazan ayının yüksek bilincinin ve orucun faziletlerinin İslam alemine ve dünyamıza hayırlar getirmesini canıgönülden temenni ediyorum. Hem milletimiz hem de bütün dünya Müslümanlarıyla yardımlaşacağımız, kardeşlik bağlarını güçlendireceğimiz, birlik içinde olmanın en güzel örneklerini idrak edeceğimiz günlere 'merhaba' diyoruz. Bu mübarek ayın bütün mazlum coğrafyaların acılarının dinmesine ve her kıtada, her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olmasını diliyorum.

Asırlar öncesinden bugünümüze gelen ramazan adetlerini oluşturmuş, ramazan ayı gelmeden evvel onu hoş karşılayabilmek için hazırlıklar yapmış, sosyal birlikteliği ve muhabbeti pekiştirmiş, yardımlaşmayı artırmış bir kültürün evladıyız. Kadim milletimizin benliğini kuşatan, kardeşlik, infak ve oruç ibadetiyle birlikte, ramazan ayına has geleneklerimizi de devam ettirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim'in inzal olunduğu bu kıymetli ayda, bedenen ve ruhen yerine getireceğimiz bütün ibadetlerin ve duaların kabulünü Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar."

YORUMLAR
500
Devrekliler teravih namazı heyecanı yaşandı Devrekliler teravih namazı heyecanı yaşandı Almanya'da ilk teravih namazı kılındı Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Mustafa Şentop, Ramazan, İslam, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 23:52:39. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement