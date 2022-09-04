TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas Kongresi" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas Kongresi" mesajı Açıklaması

04.09.2022 09:46
TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas Kongresi" mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümüne ilişkin, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir." ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını belirten Şentop, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla..." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu GÜNDEM / 4 Eylül 2022 GÜNDEM / 4 Eylül 2022
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Twitter, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sivas Kongresi' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas Kongresi" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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