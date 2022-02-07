TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edileceğiz" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edileceğiz"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Etkinliklerin ilki, 'Milletin Çocukları, Meclis'in Çocukları' etkinliği. Bu etkinlik çerçevesinde TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edileceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye Büyük millet Meclisi'nin 102. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Şentop, Kovid salgını nedeniyle son derece sınırlı şekilde yaptıkları 23 Nisan etkinliklerimizi bu sene hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörüleri göz önünde bulundurularak daha genişletilmiş şekilde yapmayı arzu ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102.yılını ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerle kutlamayı planladık. Resmi törenlerin aynı şekilde gerçekleştirileceği kutlamalarımıza bu defa yeni etkinlikler dahil edeceğiz. Bu etkinliklerdeki temel hedefimiz Türkiye'nin her yerindeki ve ülkemiz dışındaki çocukların kutlamalara katılabilmelerine imkan verecek ortam hazırlamaktır" ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle konuştu:

"Etkinliklerin ilki, 'Milletin Çocukları, Meclis'in Çocukları' etkinliği. Bu etkinlik çerçevesinde TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin her yerinden gelen 102 çocuğumuz misafir edileceğiz. Biliyorsunuz, ilk 23 Nisan kutlamalarında 1927 yılında Himaye-i Etfal bilinen adıyla Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım faaliyetleri ön plana çıkmıştır. Bizde tarihsel gerçeğin altını çizmek amacıyla çocuklarımızın, bu büyük milletin ve devletin emanetleri olduğunu göstermek açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu etkinliği planladık. Ülkemizin geleceği çocuklarımızı Meclisimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. İkinci etkinliğimiz ise 'Dünya Çocukları TBMM'de' etkinliği. Küresel salgın döneminde, birçok toplantı ve buluşmayı bilgisayar ekranlarından gerçekleştirmek zorunda kaldık. 23 Nisan kutlamalarında dünyanın her köşesinden gelip ülkemizde rengarenk bir bahar havası estirecek misafir çocuklarımızı özledik. Bu etkinlik çerçevesinde Türkiye'de bulunan başka ülke çocuklarını da Meclisimizde misafir edeceğiz. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ve çocukların hayalini kurdukları dünya çağrılarına, uluslararası düzeyde de farkındalığı artırmak istiyoruz. Üçüncü etkinliğimiz ki bu etkinlikte sizlerin desteğine büyük ihtiyaç duymaktayız, '23 Nisan Çocuk Şarkısı' yarışması düzenliyoruz. Çocukların hep birlikte kolaylıkla ve keyifle söyledikleri 23 Nisan çocuk şarkıları arasına yeni şarkılar katılmasına aracılık etmek istedik. Şarkıların hem çocukların ruhunda hem de toplumun ruhunda birlik ve beraberlik için güçlü tohumlar attığına inanıyorum. Bu yarışmanın gerçekleşebilmesi için ilgili kurumlar tarafından uzmanlarca oluşturulan yarışma jürisi bulunmaktadır. Bu etkinlikte Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve TRT ile birlikte çalışıyoruz. Başvurular 18 Mart 2022 akşamına kadar devam edecektir. Başvurular TBMM web sayfasından kabul edilecektir. Aynı sayfada sorular için de bir telefon numarası yer alacaktır. İlk üçe giren bestecilere ödüllerimiz olacaktır. Dördüncü etkinliğimiz 'Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi' etkinliği. 23 Nisan haftasında TBMM bahçesini çocuk bahçesine dönüştürmeyi planlıyoruz. Beşinci etkinliğimiz ise 'Türkiye'nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri' Konulu Yarışma. Bu etkinlikte yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının düşünce ve duygu dünyalarındaki Türkiye'yi resimle anlatmaları ve bu sayede hem ülkemizle manevi bağlarını güçlendirmek için bir ortam oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Bu etkinliğimize katılan küçük ressamların resimleri TBMM'de sergilenecek ve ilk üçe giren resimlerin sahipleri ödüllendirilecek. Son başvuru tarihi 18 Mart 2022 olan yarışmamızın duyurulmasında siz basın mensuplarına görev düşmektedir."

Şentop, satranç ve futbol turnuvalarının düzenleneceğini aktararak, futbol turnuvasına 11-13 yaş aralığında bulunan kız ve erkek çocuklarının turnuvaya katılmak isterlerse, takımlarını kurarak bulundukları İl Müdürlüklerine başvurabileceklerini ifade etti.