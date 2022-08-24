TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı

24.08.2022 18:24
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Ukrayna ile ilişkilerimiz güçlenerek devam etmektedir. Bu süreçte parlamentolar arasındaki kuvvetli iş birliğinin ilişkilerimize ivme kazandırması son derece değerlidir. Türkiye, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü her platformda desteklemeye devam edecektir. Bu vesile ile zatıalinize ve şahsınızda Ukrayna Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı - Son Dakika
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