TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i Kabul Etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake\'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

13.02.2024 17:29
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı" denildi.

Kaynak: DHA

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