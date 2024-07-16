TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşure Günü'nün barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini diledi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aşure Günü'nün Türkiye'de ve dünyada barış, huzur ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Kurtulmuş, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hz. Hüseyin'in yarenleriyle beraber zulme başkaldırışını ve adalet için canlarını feda edişini saygıyla anarken Aşure Günü'nü idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kerbela'nın, tarih boyunca haksızlıklara, adaletsizliklere ve zulme karşı verilen mücadelenin sembolü olan bir insanlık dersi olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu kutlu mücadelenin bizlere kattığı en büyük değer, mazlumun yanında yer almak ve zalimin karşısında durmaktır. Bu anlamlı gün, dayanışmanın ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmaktadır. Aşure Günü'nün, ülkemizde ve dünyada barış, huzur ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleriyle beraber tarih boyunca zalimlere karşı duran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."