TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Konrad-Adenauer Vakfı Başkanı Norbert Lammert'i kabul etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Konrad-Adenauer Vakfı Başkanı Norbert Lammert'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Konrad-Adenauer Vakfı Başkanı Norbert Lammert\'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ilişkileri önemsediklerini belirterek eski Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert'i kabul etti. Kurtulmuş, görüşmede Avrupa ve Almanya'da gelişen İslamofobi ve ırkçılığa dikkat çekerek bu konuda mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için Türkiye ve Almanya'nın ortak bir çaba içinde olabileceğini vurguladı.

30.04.2024 18:42
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Konrad-Adenauer Vakfı Başkanı Norbert Lammert'i kabul etti.

Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Almanya arasında tarihten gelen köklü ilişkilerin bulunduğunu, Almanya ile ilişkileri önemsediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Kurtulmuş, hükümetler arasındaki olumlu ilişkinin parlamenter diplomasiye de yansıması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Avrupa ve Almanya'da gelişen İslamofobi ve ırkçılığa işaret ederek bu konuda mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Rusya- Ukrayna savaşının bir an evvel sonlandırılabilmesi için de Türkiye ve Almanya'nın ortak bir çabanın içinde olabileceğini kaydetti.

Lammert de meclislerle birlikteçalışmayı, partilerle görüşmeyi önemsediklerini, Kurtulmuş ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Almanya Federal Meclisi Başkanı ve Konrad-Adenauer Vakfı Başkanı Norbert Lammert'i kabul etti - Son Dakika

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