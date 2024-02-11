TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.' ifadelerine yer verdi.

11.02.2024 09:57
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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