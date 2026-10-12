TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir dizi programa katılmak için Gaziantep'e geldi. Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Akademik Yıl açılış törenine katıldıktan sonra GaZiantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti. Valilik Şeref Defterine imza atan Kurtulmuş, beraberindeki belediye başkanları ve milletvekilleriyle valilik makamında Vali Çeber ile görüştü.