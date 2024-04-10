TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas liderine başsağlığı diledi - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas liderine başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, İsrail'in işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti. Kurtulmuş, İsrail saldırısında 3 çocuğu ve 3 torununun şehit olması nedeniyle Heniyye'ye başsağlığı diledi. Gazze'nin onurlu direnişini selamlıyorum.

10.04.2024 22:14
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, İsrail'in işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Heniyye ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, İsrail saldırısında 3 çocuğu ve 3 torununun şehit olması nedeniyle Heniyye'ye başsağlığı diledi.

Şehadet haberini almasının ardından Heniyye'nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti.

"Gazze'nin onurlu direnişini selamlıyorum"

Öte yandan Kurtulmuş, İsrail saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İşgalci, zalim, siyonist rejimin saldırısında oğulları ve torunları barbarca şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye sabır ve başsağlığı diliyorum. İsmail Heniyye'nin, şehadet haberini aldığındaki vakur duruşu ve metaneti, Filistin özgür olana dek sürecek bir mücadeleyi dünyaya yeniden ilan ediyor. Gazze'nin onurlu direnişini saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA

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