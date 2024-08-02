Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye kardeşimizi, dualarla Refik-i A'la'ya uğurladık. Cenaze merasiminin ardından Heniyye'nin kıymetli ailesine ve Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Halid Meşal'e şahsımız ve tüm Türkiye'nin taziyelerini ilettik. Aziz şehidimizin makamı yüce olsun, Rabb'im onu cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın."