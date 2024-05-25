TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'i anarak vefatının 41. yılını kutladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'i anarak vefatının 41. yılını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek\'i anarak vefatının 41. yılını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anarak, onun gençlere kurtuluşun iman ve aksiyonda olduğunu anlattığını ve medeniyetin bu topraklarda tekrar yükselmesi için mücadele ettiğini belirtti.

25.05.2024 18:17
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı.

Kurtulmuş, paylaşımında, "Sultanu'ş Şuara üstad Necip Fazıl Kısakürek'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Necip Fazıl, döneminin yıkıcı propagandalarına karşı, bilhassa genç kitlelere, kurtuluşun iman ve aksiyonda olduğunu anlatmıştır. Medeniyetimizin bu topraklarda tekrar yükselebilmesi için hayatının her anında, fikir ve eserleriyle bir mücadele içinde olmuştur. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'i anarak vefatının 41. yılını kutladı - Son Dakika

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