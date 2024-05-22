Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Mirziyoyev ile yaptığı görüşmenin ardından Özbek ve Türk medyasının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Taşkent'te bugün çok verimli görüşmeler yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği görüşmeyle de bunları taçlandırdıklarını söyledi.

Mirziyoyev ile son derece samimi, yapıcı ve güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Bu anlamda, Yasama Meclisi Başkanı ve Senato Başkanıyla yaptığımız görüşmelerin bir özetini ortaya koyduk. Sayın Mirziyoyev'in başlatmış olduğu üçüncü büyük medeniyet yürüyüşü ya da Üçüncü Rönesans ismini verdiği reform programını yakinen takip ettiğimizi ifade ettik. Bu programın sadece Özbekistan için değil aynı zamanda bütün İslam dünyası ve hatta insanlık için fevkalade önemli bir medeniyet projesi olduğunu, özellikle önümüzdeki dönemde Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin sağlanabilmesi, dünyada yeni, adil, hakkaniyetli bir sistemin kurulabilmesi için iki dost ve kardeş ülke; her iki tarafta da birbirini çok iyi tanıyan, 'kardeşim' diyerek hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Mirziyoyev'in olduğu bu dönemde, el ele, gönül gönüle vererek hem Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin sağlanması hem de yeni, adil, hakkaniyetli bir dünyanın kurulabilmesi için görüşlerimizi karşılıklı olarak teyit ettik" dedi.

Görüşmede, Türkiye ve Özbekistan arasında ticari, ekonomik ve kültürel alandaki ilişkileri konuşma fırsatı bulduklarını ifade eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Özbekistan Yasama Meclisi, Özbekistan Senatosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında üçlü, parlamenter diplomasinin imkanlarını arttırabilecek çalışmalara ilişkin görüşlerini ifade ettiğini kaydetti. Kurtulmuş, "İnşallah biz de Özbekistan Yasama Meclisi, Özbekistan Senatosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak dostluk gruplarımızı çalıştırarak en kısa zamanda parlamenter diplomasi bakımından iki ülkenin köprülerini sağlam bir şekilde kurmuş olacağız. Zaten var olan ilişkileri çok daha kuvvetlendirmek, dostluk grupları, ihtisas grupları üzerinden parlamenter diplomasinin imkanlarını arttırmak için canla başla çalışacağız" dedi.

Mirziyoyev'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini ifade ettiğini aktaran Kurtulmuş, "O da aynı şekilde Cumhurbaşkanımıza selamlarını gönderdi. İki ülkenin kardeşliğinin, dostluğunun bölgeye, Türk dünyasına ve insanlığa çok büyük faydaları olacağı kanaatindeyim" dedi.

İlişkilerin daha da güçlendirilmesi için ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği yönündeki soru üzerine Kurtulmuş, "Devam eden ve şu anda 3 milyar dolar seviyesini aşmış olan bir ikili ticaret hacmi var. Öncelikle bunun orta vadede 5 milyar dolara, uzun vadede 10 milyar doların üzerine çıkarılması lazım. Ticari ilişkilerin yanı sıra turizm alanında çok büyük bir potansiyel var. Ayrıca milli savunma sanayinde önemli potansiyeller var. Karşılıklı olarak yüksek düzeyli işbirliği toplantıları gerçekleşiyor. Yüksek düzeyli işbirliği toplantısı önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekleşecek. İki cumhurbaşkanının eş başkanı olarak katıldığı bu toplantılarda çok teferruatlı olarak bu konular gündeme gelecek. Zaten başlamış olan bu süreci hızlandırarak daha da güçlü bir şekilde bu ilişkiler somut projeler üzerinden sürdürülecek. İnşallah başarılı olur. Türkiye'deki toplantıya da Sayın Mirziyoyev katılacağını ifade etti" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, başka bir soruya cevap verirken de en kısa sürede bir mutabakat imzalayarak parlamentolar arasında ilişkileri de kuvvetlendireceklerini ifade etti. - TAŞKENT