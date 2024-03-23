TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Milli Günü'nü tebrik etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Milli Günü'nü tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Dost ve kardeş Pakistan'ın Milli Günü'nü tebrik ediyor, tüm Pakistan halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum. Türkiye Pakistan zindabad.' ifadesini kullandı.

23.03.2024 14:59
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Milli Günü'nü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın Milli Günü'nü tebrik ediyor, tüm Pakistan halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum. Türkiye Pakistan zindabad." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Milli Günü'nü tebrik etti - Son Dakika

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