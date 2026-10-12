Kurtulmuş: Şehit ailelerini rencide edecek adım atmayacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Gaziantep'te sivil toplum buluşmaları programına katıldı. Kurtulmuş, süreçte şehit ailelerini rencide edecek herhangi bir adımın atılmayacağını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir dizi programa katılmak için Gaziantep'e geldi. Gaziantep Sivil Toplum Buluşmaları programına katıldı.

"Bu süreçte şehit ailelerimiz rencide edecek bir tek adım atmayacağız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bölgemizdeki gelişmeler belirsiz bir dönemi gösteriyor. Dünyanın bütün kurumları fonksiyonlarını kaybetmiştir. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'nin bu bölgede suyun üstündeki saman çöpü gibi savrulması mümkün değildir. Türkiye her alanda çok güçlü olmaya mecburdur. Her meselemizi çözmeliyiz yarına bırakmamalıyız. Bu zor coğrafyada Türkiye istikrarını koruyan ender ülkelerden bir tanesidir. Farklılıklarımızı ayrıştırma olarak görmeden, farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz. İç kaleyi güçlendirmeliyiz. Türkiye yeni bir döneme kapılarını açtı. Devlet aklı ve millet vicdanın bir araya gelerek yürüyor. Siyasi partilerin bir tanesi hariç tamamı katıldı. Bu konuda herkes kendi fikrini konuştu. Komisyon raporu rekor oyla kabul edildi. Yasa teklifi onaylandı. 467 milletvekili evet dedi. Buda bir rekordu. Bu yasa büyük hassasiyetle hazırlanmıştır. Bu süreçte şehit ailelerimiz rencide edecek bir tek adım atmayacağız. Bu yasanın yürürlüğe konulması için örgütün silahlarını bırakması ve milli güvenlik kurulunun bunu teyit etmesi gerekiyor. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz" dedi.

"Türkiye'de tek bir terör mensubu yoktur. Süreç tıkır tıkır işliyor"

Kurtulmuş, "Bugün Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraları ve orada bulunan silahların teslimi ile süreç yaşandı. Türkiye'de tek bir terör mensubu yoktur. Süreç tıkır tıkır işliyor. Terörle mücadelede alınan sonuç terör örgütü ciddi baskı altında kaldı. İmralı'dan yapılan açıklaması arkasında siyaset bu meseleyi ciddi şekilde benimsedi. Sürecin başarıya ulaşması için önümüzde 3 yol var. Birincisi silahlar geride bırakılmalı ortadan kaldırılmalıdır. Silahların tamamen susması ve Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasıdır. İkincisi Türkiye'de hukukun üstünlüğünün bütün alanlarda yayılması ve güçlenmesidir. Üçüncüsü ise bölgenin ekonomik ve kalkınma bakımından da atılacak adımlarla güçlenmesidir. Zenginlik ve refah tüm bölgeye yayılacak" şeklinde konuştu.

"Terör Türkiye ekonomisine 2 trilyon dolar maliyete neden olmuştur"

Kurtulmuş, "Cumhuriyet tarihimizin ilk asrını geride bıraktık. Çok zorluklarla karşılaştık çok badireler atlattık. Bu asrın en önemli meselesi milletimizin başına bela edilen terör belasıdır. 50 yıldır bu mesele Türkiye'nin ayaklarına pranga olmuştur. Terör Türkiye ekonomisine 2 trilyon dolar maliyete neden olmuştur. Türkiye hem insanını kaybetti hem de büyük bir maddi yüke katlandı. Türkiye güvensiz içinde yaşaması için terör örgütüne silah verdiler. Onlar bölmek istiyorsa biz birleştirmek istiyoruz. Terörsüz Türkiye meselesinin amacı işte budur. Dün buraya düzenli orduyla gelenler bugün düzensiz örgütlerle geliyor. Dış güçler bölgeyi dizayn etmek istiyor. Bölgedeki istikrarsızlıklardan savaşlardan savaş baronları emperyalistler kazandı. Halkımız kazanmadı. Biz diyoruz ki artık halkımız devletimiz bölge halkları kazansın. Bugün devlet aklı terörden kurtulmak için önemli bir adım attı. Devlet aklı, millet vicdanı bir araya gelerek artık bu süreci başlatmıştır. Emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Millet vicdanı evladını kaybeden ailelerin başka evlatlar ölmesin diyebilmesidir. Önümüzde riskler var. Özellikle provokasyonlara açık bir süreçtir. Gençlerin dikkat etmesi gerekiyor. Kullandığımız dil ve üslup önemlidir. Ayırımcı bir dil istemiyoruz. Ortak değerlerimizi çoğaltmalıyız. Biz bu topraklarda bin seneden fazladır birlikte yaşadık kıyamete kadar yaşamaya devam edeceğiz. Bizi bir araya getiren inancımızdır. Bu bizim hayatımızın her alanına yerleşmiştir. Ortak değerlerimizi daha fazla bir araya getireceğiz" ifadelerine yer verdi.