TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Ali Yılmaz Örnek için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kapatılan Refah Partisi'nin vefat eden son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Örnek için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş'un paylaştığı mesajında, "Refah Partisi'nin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.