Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.
Pakdil, yazılı açıklamasında, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimizi kaybetmenin derin hüznünü yaşıyoruz. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi camiasına ve Gazi Meclis'imize sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı - Son Dakika