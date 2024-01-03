TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran\'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarını lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
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