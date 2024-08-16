TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İzmir'deki Orman Yangınına Destek

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Yangının kontrol altına alınması için seferber olan tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.