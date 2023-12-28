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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
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