TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için taziye mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.