TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde meydana gelen aşırı yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Ordu ve Muş'taki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin ilgili tüm birimleri görevlerinin başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."