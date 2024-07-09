TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Türksat 6A'ya 'hayırlı olsun' mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesine ilişkin "hayırlı olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir şekilde uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, aziz milletimize hayırlı olsun. Bilim ve teknolojide Türkiye Yüzyılı'nın önemli hamlelerinden biri olan bu projede emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.