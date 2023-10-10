 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye, Filistin için sorumluluklarını yerine getirmeye kararlı - Son Dakika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye, Filistin için sorumluluklarını yerine getirmeye kararlı

Son Güncelleme: 10.10.2023 11:34

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin meselesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduğunu belirtti. Kurtulmuş, barışın sağlanması için 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, yerleşimcilerin çekilmesi ve Filistinlilere haklarının iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kutsal yerlerin korunması ve tüm dinlere saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız. 3 temel mesele hallolmadan barışın sağlanması mümkün görülmüyor. Birincisi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İkincisi yerleşimcilerin işgal ettiği yerlerden çekilmesidir ve Filistinlilere haklarının iade edilmesidir. Başta Mescit-i Aksa olmak üzere, kutsal yerlerin korunmasıdır. Hristiyanların kutsal mekanlarına da saygısızlık yapıldığını biliyoruz. Hiçbir dinin kutsalına saygısızlık kabul edilmez, insanlık suçudur.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Kudüs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye, Filistin için sorumluluklarını yerine getirmeye kararlı - Son Dakika


Son Dakika
11:42 Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti
11:35 İsrail'in suikast listesi! Özel timlerin ilk hedefi bu 4 ismi öldürmek
11:26 Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: Sultangazi'yi borçsuz ayağa kaldırdık
11:25 Haluk Akakçe hayatını kaybetti, haberi alan Tuba Ünsal ağlayarak hastaneye koştu
11:22 İsrail bölgede katliam yapıyor! Kızının cansız bedenini kucağına alan babanın dudaklarından tek cümle döküldü
11:20 Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaştı
11:19 Tebessümü dünyada yankı uyandırmıştı! Operasyonda rehin alınan İsrailli yaşlı kadın kurtarıldı
11:18 Çeçen lider Kadirov: Düzeni sağlamak için ordumu Filistin'e gönderebilirim
10:51 Kimler yararlanabilecek, ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye 5 bin TL ikramiyesinin ayrıntıları
10:47 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 12:08:19. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye, Filistin için sorumluluklarını yerine getirmeye kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement