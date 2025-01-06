TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair TBMM'nin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Kamu-Sen Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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