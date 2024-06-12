TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Urfa'ya 'Şanlı' ünvanının yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Urfa'ya 'Şanlı' ünvanının yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Urfa'ya verilen 'Şanlı' ünvanının yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Kurtulmuş, Urfa'nın İstiklal Savaşı'ndaki kahramanlığını ve cesaretini vurgulayarak, kahraman ecdadı rahmetle anıp Şanlıurfalı hemşehrilerine hürmet ve muhabbetlerini iletti.

12.06.2024 11:25
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Savaşı'nda, bağımsızlık ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya gösteren Urfa'ya, Gazi Meclisimiz tarafından kahramanlık ve cesaretin nişanesi olarak 'Şanlı' ünvanının verilişinin yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle kahraman ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyor, Şanlıurfalı hemşehrilerime hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Urfa'ya 'Şanlı' ünvanının yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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