TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk ve Moritanya milli günlerini kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk ve Moritanya milli günlerini tebrik etti.

Şentop, ülkelerinin milli günleri dolayısıyla Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile Moritanya Ulusal Meclisi Başkanı Cheikh Ould Baya'ya ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'ya gönderdiği mektupta Şentop, "???????Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında köklü tarihi ve kültürel bağlardan kuvvetini alan ilişkilerimizin, müşterek değer ve menfaatler temelinde daha da gelişeceğine olan inancım tamdır. Bu vesileyle yakın zamanda Türkiye'ye gerçekleştireceğiniz ziyaret münasebetiyle zatıalinizi ülkemde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı yineler, esenlik ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Moritanya Ulusal Meclisi Başkanı Baya'ya gönderdiği mektubunda ise milli gün dolayısıyla dost Moritanya halkını tebrik ederek, ???"Ülkelerimiz arasında mevcut iyi ilişkilerin, önümüzdeki dönemde parlamentolarımız arasında da kuvvetlendirilerek, iş birliğimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle Moritanya halkına huzur, refah ve esenlik, zatıalinize ve şahsınızda Moritanya Ulusal Meclisinin değerli üyelerine başarı ve afiyet diliyorum." mesajını verdi.