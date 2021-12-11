TBMM Başkanı Şentop, Burkina Faso'nun milli gününü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso'nun milli günü dolayısıyla Burkina Faso Ulusal Meclisi Başkanı Alassane Bala Sakande'ye kutlama mektubu gönderdi.

Şentop, mektubunda, Burkina Faso'nun milli günü dolayısıyla dost ve kardeş Burkina Faso halkını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve şahsı adına tebrik ettiğini belirtti. Mustafa Şentop, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Burkina Faso ile ilişkilerinin her sahada geliştirilmesine büyük önem atfetmektedir. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize müspet katkılar sağlayacaktır. Milli gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Burkina Faso Ulusal Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."