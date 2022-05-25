TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız 'Kaçmak' Fiiliyle Yan Yana Konulabilecek Ülkedeki Son Kişidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Şentop'un açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli."

"1 MİLYAR LİRAYI ŞIP DİYE TRANSFER EDİYORLAR AMERİKA'YA. ERDOĞAN, ÇIK SÖYLE"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Twitter üzerinden yayınladığı video ile şu açıklamayı yapmıştı:

"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailede kim gönderiyor, bu paraları? Ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta. Çık anlat, çekinme."