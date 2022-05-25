TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız 'Kaçmak' Fiiliyle Yan Yana Konulabilecek Ülkedeki Son Kişidir - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız 'Kaçmak' Fiiliyle Yan Yana Konulabilecek Ülkedeki Son Kişidir

25.05.2022 11:21
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız 'Kaçmak' Fiiliyle Yan Yana Konulabilecek Ülkedeki Son Kişidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanımız her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘kaçmak’ fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Şentop'un açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli."

"1 MİLYAR LİRAYI ŞIP DİYE TRANSFER EDİYORLAR AMERİKA'YA. ERDOĞAN, ÇIK SÖYLE"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Twitter üzerinden yayınladığı video ile şu açıklamayı yapmıştı:

"Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika'ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailede kim gönderiyor, bu paraları? Ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta. Çık anlat, çekinme."

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız 'Kaçmak' Fiiliyle Yan Yana Konulabilecek Ülkedeki Son Kişidir
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız 'Kaçmak' Fiiliyle Yan Yana Konulabilecek Ülkedeki Son Kişidir
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız 'Kaçmak' Fiiliyle Yan Yana Konulabilecek Ülkedeki Son Kişidir

YORUMLAR
500
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız 'Kaçmak' Fiiliyle Yan Yana Konulabilecek Ülkedeki Son Kişidir - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:49:32. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımız 'Kaçmak' Fiiliyle Yan Yana Konulabilecek Ülkedeki Son Kişidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement