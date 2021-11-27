Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop: "Dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır"

27.11.2021 00:57
TBMM Başkanı Şentop: "Dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır. Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması hala en mühim meselemiz" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı. Şentop, "Müslümanlara karşı önyargı, tahammülsüzlük, ayrımcılıkla en yoğun bir şekilde karşılaşarak baskı ve zulüm altında din ve kimliklerini muhafaza eden bu kardeşlerimize yönelik ilgi ve desteğimizi hassasiyetle muhafaza etmemiz gerektiğine inanıyorum. İSİPAB olarak bu kardeşlerimizin mağduriyetlerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini yakından takip edecek mekanizmaları hayata geçirmemiz gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

"Dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır" ifadelerini kullanan Şentop, dünyada 2 milyara yaklaşan nüfusuyla ve stratejik coğrafyalarda yaşamanın önemiyle Müslümanların dünya ekonomisindeki gücü ve tesirindeki eksikliği üzerine uzun uzun düşünmesi gerektiğini vurguladı. Şentop, "Birlik olmanın, beraber hareket etmenin sağlayacağı manevi ve maddi gücün farkındayız. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız icap ediyor. İhtilafa düştüğümüzde, gücümüzün azalacağını, rüzgarımızın, havamızın azalacağını Rabbimiz beyan ediyor" dedi. Avrupa ülkelerinin iki dünya savaşı yaptığını ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren barışıp, anlaşarak ortak değerleri ve menfaatleri öne çıkardıklarını ve bu şekilde güçlendiklerini aktaran Şentop, geçmişte ve bugünde birbiriyle çatışma ya da ayrışma için sebepleri olmayan Müslüman ülkelerin de bir araya gelerek adil bir dünya kuruluşu için mücadele vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Başkaları gelip bizim coğrafyalarımızı ateş çemberi içine alıp kendi menfaatlerine göre dizayn etmeye çalışacaklardır"

Şentop, "Birbirimize güvenelim, birbirimize inanalım, başkalarına, başkalarının kararlarına bakmak yerine istişare edip ortak menfaatlerimizi gözeten kararları biz verelim. Eğer biz kendi sorunlarımızı çözmez isek biz kendi kararlarımızı vermez isek o sorunları çözmek için başkaları gelip bizim coğrafyalarımızı ateş çemberi içine alıp kendi menfaatlerine göre dizayn etmeye çalışacaklardır" dedi.

"Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması hala en mühim meselemiz"

İSİPAB olarak Filistin davasındaki dayanışmanın sarsılmadan devam edeceğine hiçbir kuşkusu olmadığını kaydeden Şentop, "Yarım asrı geride bırakan İslam İşbirliği Teşkilatının kuruluş amacını teşkil eden Filistin Davası, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs-ü Şerif'in müdafaası yani 1967 sınırları temelinde, bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması hala en mühim meselemiz, en büyük mücadelemizdir" ifadelerini kullandı. Şentop, "Üç semavi dinin kutsal mekanlarının yan yana durduğu, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı barındıran, Peygamberler şehri Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası, sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için önemli bir görevdir" ifadelerini kullandı.

"İSİPAB olarak öne çıkmamız, yapıcı ve yol gösterici bir tutum benimsememiz gerekiyor"

Afganistan'ın, Suriye'nin, Yemen'in ve daha nicelerinin içinden geçtiği zorlu durumlara ilişkin ortak bir tavırla hareket etmeleri gerektiğine işaret eden Şentop, "İslam ülkelerinin güvenlik ve istikrarına, halkların barış ve refahına katkı sağlamak için gerek insani ihtiyaçların karşılanması gerekse aralarında ihtilaf yaşayan kardeşlerimizin aralarının bulunması, barıştırılması hususlarında İSİPAB olarak öne çıkmamız, yapıcı ve yol gösterici bir tutum benimsememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şentop, "Güney Asya'da Rohingyaların Myanmar'a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maruz bırakıldığı izolasyonun sona ermesi ve Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığı ile Uygur Müslümanlarının temel hak ve hürriyetlerinin korunmasının da büyük önem taşıdığını" dedi.

"Azami dayanışma ve iş birliği gerektiren konularda tek ses olmamız elzemdir"

"Vatanlarından, memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan göçmenlerin durumuna çare olabilmek için azami dayanışma ve iş birliği gerektiren konularda tek ses olmamız elzemdir" diyen Şentop, "Bütün dünyayı ve özellikle bölgemizi ilgilendiren göç meselesinin kimseyi mağdur etmeden çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ortak çaba ve gayret hem Müslüman hem de insan olmanın bir gereğidir" ifadelerini kullandı. Şentop, İSİPAB'ın bu kapsamda kendilerine İslam dünyasının meseleleri ve dertleri ile ilgili verimli ve faydalı bir meşveret zemini sunduğunun altını çizdi.

16. İSİPAB Konferansı 9-10 Aralık'ta İstanbul'da

Bölgede yaşanan gelişmeler göz önünde tutulduğunda İSİPAB'ın gelecek dönemde daha aktif ve girişimci bir tutum benimsemesi gerektiğini vurgulayan Şentop, "Paylaşım, Vicdan ve İslam, Filistin, Göç ve Afganistan" konulu 16. İSİPAB Konferansı'nın da 9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenleneceğini hatırlattı. - MADRİD

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır' - Son Dakika


Son Dakika

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti 00:13 Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız 19:57 Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları 15:39 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

Son Dakika Haberleri
00:35 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı yan yana gidiyor
00:25 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine yanıt geldi
00:15 Portekiz cephesi kuradan çok memnun değil! Kurt hoca, Türkiye hakkında konuştu
23:46 Alacak verecek tartışması kanlı bitti! Misafir olarak gidilen evden 1 ölü, 1 ağır yaralı çıktı
23:42 Balotelli'nin en büyük motivasyonu boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra şaşkınlık yarattı
23:40 İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesi veren AK Partili Savcı Sayan adeta baltayı taşa vurdu
23:38 Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak
23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin
23:09 FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi
22:29 Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı
Trabzonspor herkesi ters köşe yaptı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atıyor Trabzonspor herkesi ters köşe yaptı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atıyor         
00:46
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi         
15:29
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi         
09:31
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 01:01:06. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: "Dünyadaki insanları birleştirecek en güçlü değerler biz Müslümanların içinde ve arasındadır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement