TBMM Başkanı Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı

23.02.2022 09:52
TBMM Başkanı Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Guyana Ulusal Meclisi Başkanı Manzoor Nadir'e Milli Gün dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Guyana Milli Günü dolayısıyla dost Guyana halkını şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına tebrik ederim. Türkiye, Guyana ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz ikili ilişkilerimizin zenginleştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Guyana Ulusal Meclisinin değerli üyelerine sağlık ve başarı dileklerimi iletirim."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Guyana Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika


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