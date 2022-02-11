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TBMM Başkanı Şentop, İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı

11.02.2022 10:31
TBMM Başkanı Şentop, İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü tebrik etti.

Şentop, milli gün dolayısıyla İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf'a tebrik mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü münasebetiyle dost ve kardeş İran halkını ve zatıalilerini Türk milleti ve şahsım adına içtenlikle tebrik ederim. Sahip olduğumuz güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımız ile sağlam bir temelde şekillenen ilişkilerimizin meclislerimizin ortak gayretleriyle ve karşılıklı temaslarla daha da güçlenmesini ümit ediyorum. Milli gününüz vesilesiyle İran halkının refah, huzur ve esenliği ile şahsi sıhhat ve mutluluğunuz için en samimi dileklerimi iletiyorum."

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Mustafa Şentop, İslam, Milli, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika


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