Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin... - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır."

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır. Başta ordumuz olmak üzere marşın verdiği dinamizm ile İstiklal harbi kazanılmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 100. Yılında Evrensel boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi'nin kapanışına katıldı ve bir konuşma yaptı.

Başkan Şentop, TBMM Halkla İlişkiler binasının Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı'nda bir ölüm kalım savaşı olduğuna dikkat çekerek, ülkenin birçok devlet tarafından işgal edildiği, halkın umudunu yitirdiği bir süreçte Akif'in İstiklal Marşı ile halka azim ve inanç aşıldığını ve bu sayede Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığını belirtti. Şentop, "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır. Başta ordumuz olmak üzere marşın verdiği dinamizm ile İstiklal harbi kazanılmıştır. Yalnızca 1 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Akif'in yazdığı marşın, dört kez okunması bile milletin vekillerini İstiklal Marşı'nda dile getirilen duygulara olan inanca ve özgürlüğe ne kadar ihtiyaç olduğunun göstergesidir" diye konuştu.