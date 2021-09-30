Üye Girişi
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin... - Son Dakika

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin...

30.09.2021 16:20

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır."

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır. Başta ordumuz olmak üzere marşın verdiği dinamizm ile İstiklal harbi kazanılmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 100. Yılında Evrensel boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi'nin kapanışına katıldı ve bir konuşma yaptı.

Başkan Şentop, TBMM Halkla İlişkiler binasının Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı'nda bir ölüm kalım savaşı olduğuna dikkat çekerek, ülkenin birçok devlet tarafından işgal edildiği, halkın umudunu yitirdiği bir süreçte Akif'in İstiklal Marşı ile halka azim ve inanç aşıldığını ve bu sayede Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığını belirtti. Şentop, "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin görülmediği aşamada yazılmıştır. Başta ordumuz olmak üzere marşın verdiği dinamizm ile İstiklal harbi kazanılmıştır. Yalnızca 1 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Akif'in yazdığı marşın, dört kez okunması bile milletin vekillerini İstiklal Marşı'nda dile getirilen duygulara olan inanca ve özgürlüğe ne kadar ihtiyaç olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin...
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin...
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin...
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin...
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin...

Halkla İlişkiler, Mustafa Şentop, İstiklal Marşı, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin... - Son Dakika


Son Dakika

İşkence edilerek öldürülen Şen kardeşler cinayetinde çarpıcı 19:27 İşkence edilerek öldürülen Şen kardeşler cinayetinde çarpıcı "ilişki" iddiası Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor 19:02 Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı 18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi 18:03 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor 17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi 17:17 Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Çocuklarla ilgilenmedi" diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır         
19:32
Beşiktaş az kalsın suç makinesi transfer edecekti! İllegal bahis çetesinin arkasından Diego Costa çıktı Beşiktaş az kalsın suç makinesi transfer edecekti! İllegal bahis çetesinin arkasından Diego Costa çıktı         
19:23
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler         
18:38
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak         
17:29
DP Genel Başkanı Uysal'ın memleketi İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, partiden istifa etti DP Genel Başkanı Uysal'ın memleketi İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, partiden istifa etti         
17:03
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
MasterChef Murat yine sahnede! Daha önce ceza yediği yere minibüsünü park edince gözaltına alındı MasterChef Murat yine sahnede! Daha önce ceza yediği yere minibüsünü park edince gözaltına alındı         
15:43
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 19:49:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İstiklal Marşı yaygın, yanlış anlayışı İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra değil, ufuktan zafer emarelerinin... - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement