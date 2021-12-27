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Şentop, İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy sempozyumu'nda konuştu (2) - Son Dakika

Şentop, İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy sempozyumu'nda konuştu (2)

27.12.2021 14:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın milletin ve vatanın dizelere dökülmüş tapusu olduğunu belirterek, "Tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın milletin ve vatanın dizelere dökülmüş tapusu olduğunu belirterek, "Tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir. Devletin ve Anayasa'nın tek ideolojisidir. Sözden dokunmuş bayrağımızdır." dedi.

Şentop, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un 27 Aralık 1936'da hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Asım'ın neslinin büyük şairine vefat ettiği gün gibi bugün de sahip çıktığını, gelecekte de onun değerini bilmeye devam edeceğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un derin tevazu sahibi olduğunu, unutulup gitmeyi peşinen kabullense de onun her an anıldığını ifade eden Şentop, "Ulusal ve uluslararası spor yarışlarında 100 yıldır her okulda, her resmi törende aynı heyecan ve şerefle onun mısralarını terennüm ediyoruz. Unutmak bir yana, neredeyse onu her gün hayatımızın tam içinde, tam ortasında yaşatıyoruz." diye konuştu.

"7'den 70'e bütün milletimizin İstiklal Marşı sevgisinde kenetlenmesine şahit olduk"

Şentop, 2021'in "İstiklal Marşı" yılı ilan edildiğini anımsattı.

"Bizzat teklifini hazırladığım ve ilk imza ile sunduğum 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olması talebimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ittifakla, ortak bir kararla kabul edilerek 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kanun ile ilan edildi." diyen Şentop, şunları ifade etti:

"Hürriyet ve istiklal aşkımızın tercümanı olan İstiklal Marşı'mıza ve onun şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'a karşı duyduğumuz minnet ve muhabbeti ifade etme amacıyla yurt içinde ve dışında düzenlenen etkinliklerde 7'den 70'e bütün milletimizin İstiklal Marşı sevgisinde kenetlenmesine şahit olduk. Milletimizin varlık ve tam bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u il, ilçe ve köylerde düzenlenen törenler, sergiler, paneller, sempozyumlar, şiir yarışmaları, kısa filmler ve özel birçok programla anmaya çalıştık. İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen bu programlar, bir asır önce milli birlik ve beraberlik anlayışıyla şaha kalkan milletimizin sahip olduğu kültürel kodları gelecek nesillere aktarmak bakımından çok büyük bir kıymeti haizdir. "

Şentop, 2021 yılının son 100. yıl İstiklal Marşı programını Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da yaptıklarını belirterek, "Farklı yönleriyle ve bakış açılarıyla ele alacağımız milli marşımız ve Mehmet Akif ile ilgili yapacağımız katkılar, sunacağımız yeni değerlendirme ve bilgiler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele devam ederken ordunun heyecanını yükseltmek, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde topyekun vatan sathını harekete geçirmek arzusuyla bizzat Meclis'in açtığı yarışma neticesinde kabul edildiğini anımsatan Mustafa Şentop, yarışma ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı süreci anlattı.

"Bestesi kendi içinde mevcuttur"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de İstiklal Marşı'nın kabulünden sonraki "Bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı'nda davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır: 'Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet/Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal'" sözlerini anımsatan Şentop, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy'un ordumuza ithaf ettiği, milletimizin topyekun bütün fertlerinin aynı şevk ve heyecanla terennüm ettiği, esasen şiir ve marş hüviyetinin de dışında kalan bir metindir. Bestesi kendi içinde mevcuttur. Söz ile sözlerinin gücünü yükselten güçlü vurgular, onu şiirden marş havasına taşır. İstiklal Marşı'mızdaki büyük ifade gücü, Milli Mücadele sırasında insanımızda ortaya çıkan büyük ve gizli enerjinin coşkun halidir. Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda yüzlerce kiloluk mermiyi sırtında taşıyan Seyit Onbaşı'nın savaştan sonra aynı mermiyi kaldırmaya teşebbüs ettiğinde bunu başaramaması gibi. Savaş meydanında iman dolu azimle devleşen insanımızın yapma ve söyleme enerjisinin taşma halidir. Kimileri bunu vecd hali, kimileri iman gücü olarak tarif etse de biliriz ki yok edilmeye çalışılan bu milletin küllerinden doğduğu İstiklal Harbi'nin yüceliği kadar onun destanı olan marşı da çok büyük bir şiirdir. Şüphesiz bu marş, milletimizin her bir ferdinin ortak metnidir. Bizi millet yapan temel bileşenimizdir. "

İstiklal Marşı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üzerinde kurulduğu kadim toprakların savaşta tekrar vatan yapılmasının belgesi olduğunu ifade eden Şentop, "Milletimizin ve vatanımızın dizelere dökülmüş tapusudur. Tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir. Devletin ve Anayasa'nın tek ideolojisidir. Sözden dokunmuş bayrağımızdır. Ölümsüz mısraların sahibi Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı dönemde de günümüzde de bu milletin birlik ve beraberliğinin sembolüdür." diye konuştu.

Şentop, sempozyumdaki konuşmasının ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

İki gün sürecek sempozyumun açılışına Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şentop, İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy sempozyumu'nda konuştu (2)
Şentop, İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy sempozyumu'nda konuştu (2)
Şentop, İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy sempozyumu'nda konuştu (2)

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Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Şentop, İstiklal Marşı, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şentop, İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy sempozyumu'nda konuştu (2) - Son Dakika


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