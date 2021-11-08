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TBMM Başkanı Şentop, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

08.11.2021 09:30
TBMM Başkanı Şentop, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya, 8 Kasım Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. Vatan muharebesi sonucunda 'iki devlet tek millet' şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazarak, 30 yıl süren işgale noktayı koyduğunu kaydeden Şentop, "Bu haklı mücadele sonucunda 8 Kasım 2020 tarihinde hepimiz için büyük anlamı olan Şuşa kurtarılmış, Azerbaycan sahadaki zaferini 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Üçlü Bildiri ile taçlandırmıştır." görüşünü paylaştı.

Bu vatan mücadelesi uğrunda şehadet mertebesine erişen aziz kahramanları rahmet ve saygıyla andığını belirten Şentop, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Azerbaycan Milli Meclisi'nin kıymetli üyelerine muvaffakiyetler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Milli Meclisi, Mustafa Şentop, Azerbaycan, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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