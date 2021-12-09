Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti

09.12.2021 19:08

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Suri ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Suri ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dönem başkanlığını Türkiye'nin devraldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16. Konferansı'nda, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Suri ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti.

Kabulün başında kısa bir konuşma yapan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Türkiye ile Pakistan arasında çok müstesna bir ilişki vardır. Bu müstesna başka ülkeler örnek olması gereken ilişkinin tarihi temelleri var. Halklarımız arasındaki yakınlık zemini de yükselmektedir. Türkiye ve Pakistan liderleri sık sık bir araya gelmekte, telefonla istişarelerde bulunmaktadır. Uluslararası alanda ortak tavır belirlemek için mutabakatlarımız var. Parlamentolarımız arasında da çok güçlü ilişkilerimiz var. Daha önce 1 Haziran 2021'de Pakistan İslamabat'ta yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında dostlarımızla bir aradaydık. Görüşmeler yaptık. Bunlar arasında en önemlilerinden bir tanesi İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birlik zemini, bizim İSİPAB diye isimlendirdiğimiz bu parlamenter yapının güçlenmesini, etkili hale gelmesini arzu ediyoruz. Bu sebeple inşallah toplantıdan sonra dönem başkanlığı da Türkiye'ye geçiyor, birlikte sizlerin de katkılarıyla çok etkili işler yapacağız diye ümit ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Pakistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin'den Konuşanlar'la ilgili yeni açıklama: Ceza anlamına gelmez 19:25 RTÜK Başkanı Şahin'den Konuşanlar'la ilgili yeni açıklama: Ceza anlamına gelmez
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı

Son Dakika Haberleri
19:26 Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu
19:24 RTÜK Başkanı Şahin'den Konuşanlar'la ilgili yeni açıklama: Ceza anlamına gelmez
19:19 İntihar etmek isteyen adamı şampiyonluk çağrısı vazgeçirdi
19:00 Kameramanı öldürüp, cesedini yakan adam özür diledi
18:52 Kızını döven damadına tokat atan adam, dünürü tarafından öldürüldü
18:19 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak
18:02 Kılıçdaroğlu, patronlara seslendi: Geçin bunları da doğru düzgün teklifte bulunun
17:49 Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? sorusuna Genelkurmay Başkanı'ndan cevap geldi
17:34 Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu
17:30 Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı! Şiddeti 100 kilometreyi bulacak
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:27
İntihar etmek isteyen adamı şampiyonluk çağrısı vazgeçirdi İntihar etmek isteyen adamı şampiyonluk çağrısı vazgeçirdi         
19:19
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 19:33:47. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement