TBMM Başkanı Şentop, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi Açıklaması

14.06.2022 09:42
TBMM Başkanı Şentop, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise karşı yumruklu saldırısının, haddini bilmezlik olduğunu ve asla müsamahayla karşılanmaması gerektiğini belirterek, "Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise karşı yumruklu saldırısının, haddini bilmezlik olduğunu ve asla müsamahayla karşılanmaması gerektiğini belirterek, "Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir." dedi.

Şentop, Aydeniz'in, Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu hareketi, "çok çirkin ve haddini bilmezlik" olarak nitelendiren Şentop, bunun özellikle bir milletvekili tarafından yapılmasının çok vahim olduğunu kaydetti.

Milletvekillerinin dokunulmazlığının olduğuna işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dokunulmazlık milletvekillerinin şahsına tanınmış bir suç işleme, suçtan muaf olma özgürlüğü değildir. Dokunulmazlık; parlamento çalışmalarını güvence altına almak için, parlamento için verilmiş bir imkandır. Onun için bir milletvekilinin dokunulmazlık zırhını suistimal ederek böyle bir harekette bulunması çok büyük bir haddini bilmezliktir.

Bir milletvekilinin, açık bir şekilde kamuoyu önünde görevini yapmaya çalışan, kamu düzenini sağlamaya çalışan bir kamu görevlisine karşı bu şekilde bir müessir fiil denilen bir harekette bulunması, bence hiçbir şekilde dokunulmazlık kapsamında olmaması gereken bir husustur. Teknik olarak dokunulmazlık kapsamındadır, ama parlamentonun burada dokunulmazlık kaldırma yetkisi vardır, zaten mevzuatımıza göre de bu konularda tolerans gösterilmemesi gerekir kanaatimce. Özellikle bir milletvekilinin, görevini yapmaya çalışan bir güvenlik görevlisine karşı bu muameleyi yapmış olması, kamuoyunda da toplumda da infial uyandıran bir suçtur. Bu bakımdan benim şahsi kanaatim bu konuyla ilgili olarak dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Meclis Başkanlığına geldiği takdirde biz bunu Karma Komisyonuna havale ediyoruz."

Mustafa Şentop, daha sonra yetkinin Genel Kurulda olduğuna dikkati çekerek, bu konuda ancak şahsi görüşünü söyleyebileceğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, "Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir. Bir milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Tamamen haddini bilmezliktir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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TBMM Başkanı Şentop: '(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının... TBMM Başkanı Şentop: '(DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması) Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının... Şentop'tan polise yumruk atan HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlık zırhını suistimal etmesi haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır Şentop'tan polise yumruk atan HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlık zırhını suistimal etmesi haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

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